Inter, Spalletti predica concentrazione: «Il Frosinone ci può mettere in difficoltà»

Il Frosinone arriva da due vittorie di fila. Luciano Spalletti predica concentrazione nella conferenza di vigilia: «Possono metterci in difficoltà».



Partita. «Inter e Frosinone hanno a disposizione un risultato importante per quel che riguarda il proprio futuro. A Frosinone l’ambiente ha una passione per il calcio, creeranno tutti i presupposti possibili per mettere in difficoltà una squadra come l’Inter».



Atteggiamento. «Bisognerà andare lì con l’autorità e la personalità di chi mette sempre in campo tutto quello che ha a disposizione. Non importa se ci si ritrova a superare un dosso oppure una montagna: bisogna essere una squadra di personalità e carattere, per non avere rimorsi a fine partita».



Formazione. «L’undici può cambiare perché abbiamo a disposizione tutti tranne Brozovic».



Lautaro Martinez. «Sta bene e può giocare dall’inizio».



Paragoni con Icardi. «Sono abbastanza simili, sono due attaccanti centrali. Uno più bravo a fare una cosa e uno l’altra».



Baroni. «Il Frosinone è in corsa per salvarsi ed è merito suo. Baroni è un allenatore che ha qualità».



Pinamonti. «Può arrivare a essere un calciatore forte per questo campionato. Ha tutte le qualità per fare bene».

Nainggolan. «Non è in debito con me. Se dovesse effettivamente sentirsi così, allora deve avere a cuore qualcosa è l’Inter, non me».

Futuro. «Dobbiamo fare tutto per andare in Champions League, che è ciò che interessa a tutti ed è il tesoro di tutti. Siamo in sintonia per quello che deve essere fatto da qui alla fine, il resto viene di conseguenza. La cosa fondamentale è che non dobbiamo avere rimorsi, dobbiamo fare le cose fatte bene».

