Spalletti: «Brava Inter, basta alludere a Icardi»

L'Inter vince la quarta partita consecutiva e torna agli ottavi di Europa League dopo tre anni. Spalletti però non vuole associare queste prestazioni di carattere e compattezza all'assenza di Mauro Icardi: «È corretto dire che l'Inter sta migliorando, sta facendo meno errori: non è corretto accostarlo e alludere a quello che è successo. Diamo il taglio giusto, la squadra lavora: non si accosti o si alluda a certe situazioni. Parliamo di questi che ci sono, questo giochino di tirare dentro una situazione che non c'è non si fa più: si dà forza a chi pedala e si dice bravi, senza perdere di vista lo scorrimento delle cose». E l'applauso Spalletti lo fa soprattutto a Ranocchia: «È uno con cui si può scherzare, si può avere confidenza: si era detto, oggi giochi e segni, ma ci si immaginava un gol di testa, non con un tiro al volo».



Sorride Spalletti e non può essere altrimenti perché la squadra sta dando risposte positive: «Potevamo sottovalutare la partita ma siamo stati bravi. Questo livello lo dobbiamo esibire normalmente. Sembra essere uno sforzo difficile da mantenere: quindi questa è una situazione che dobbiamo mettere a posto il prima possibile». Domani ci saranno i sorteggi ma Spalletti non fa nomi: «Ce ne sono 4-5 che sono più forti, se sulla carta si incontra una meno forte è meglio, ma di lì bisogna passare». Poi sulla presenza di Icardi negli spogliatoi questa volta non si sbilancia: «Non lo so, la squadra ha festeggiato tutta». Tre partite da capitano e tre vittorie per Handanovic che parla già da grande leader: «Il gruppo è compatto. La fascia non è un titolo nobiliare o un trofeo ma una grande responsabilità e un privilegio. Spero di poter aiutare i compagni, tutti devono allenarsi bene anche chi gioca poco e oggi chi è meno impiegato si è fatto trovare pronto». Tra questi Ranocchia, in gol alla seconda da titolare dopo quella col Benevento in Coppa Italia: «I miei compagni mi vogliono bene, credo. Io cerco di dimostrare tutto il mio valore in settimana. Anche se gioco poco, per il bene della squadra e dell'Inter. Icardi? È un giocatore importante, al di là della fascia. Ha fatto tantissimo per l'Inter e lo riabbracceremo quando tornerà». E in una giornata di festa c'è anche l'annuncio di Skriniar: «Si siamo vicini al rinnovo, sono legato all'Inter e siamo vicini».

