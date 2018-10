Inter, Spalletti: «Ci faremo trovare pronti per il derby»

«Ci faremo trovare pronti per il derby. Il Milan gioca un buon calcio, hanno fatto tanti punti e sono forti. Ma noi siamo in un buon momento, ci sarà da opporre il meglio della nostra squadra». Lo ha detto il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti, intervenendo a margine della presentazione del libro «Medico del calcio» di Piero Volpi, responsabile medico del club nerazzurro.

«Siamo cresciuti in maniera imponente sotto l'aspetto della personalità e questo è fondamentale in vista delle prossime sfide - ha proseguito Spalletti a Sky -. Champions? Tuffarsi in questa competizione era per noi una novità, il fatto che i giocatori abbiano reagito ad alcuni risultati all'interno delle partite dà l'idea di quanto non vogliano tornare indietro». Conclusione dedicata agli infortunati: «Dovremo vedere le situazioni che usciranno dalle nazionali per quanto riguarda i giocatori - le parole di Spalletti -. Siamo soddisfatti perché eccetto Brozovic, che tra l'altro sembra recuperabile, gli altri stanno abbastanza bene», ha concluso il tecnico dell'Inter.

