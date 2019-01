Spalletti avvisa il Sassuolo: «Vogliamo esibire il nostro marchio»

Archiviato il 6-2 al Benevento, l’Inter riparte dal Sassuolo. Non ci sarà Keita, out per infortunio: «Vogliamo giocare a viso aperto contro ogni avversario», afferma Luciano Spalletti.



Sassuolo. «Vogliamo essere una squadra che contro ogni avversario esibisce il proprio marchio di calcio giocato offensivamente, con costruzione bassa, gioco a viso aperto contro ogni avversario. Domani l’avversario è di quelli forti».



Keita. «Purtroppo, non ci sarà. Keita ha avuto questo piccolo infortunio e mi spiace, stava attraversando un buon momento. Ma abbiamo una rosa che può sopperire alla mancanza di chiunque. Chiaro che nella densità delle partite quando ti mancano calciatori ti disturba sempre il lavoro, non puoi vivere bene le fatiche».

