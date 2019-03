Inter-Spal, le pagelle: Politano corre ovunque, soffre Joao Mario

© RIPRODUZIONE RISERVATA

HANDANOVIC 6La Spal non lo impensierisce più di tanto.CEDRIC 6.5Si fa vedere con due cross per Lautaro Martinez e ci mette lo zampino nel raddoppio di Gagliardini.DE VRIJ 6.5L’olandese è sempre pronto a chiudere sugli attaccanti della Spal.MIRANDA 6Gioca un tempo, poi esce per infortunio.DALBERT 6Attendo in fase difensiva.GAGLIARDINI 6.5Sbaglia molto in fase di impostazione, ma ha il merito di chiudere la partita con il raddoppio.BROZOVIC 6Cerca di mettere ordine, ma deve uscire per infortunio prima dell’intervallo.POLITANO 7Fa un po’ tutto lui, anche il gol del vantaggio.JOAO MARIO 5.5Il peggiore in campo dell’Inter. Da rivedere.ASAMOAH 6Suo l’assist per Lautaro Martinez, ma il Var annulla la rete dell’argentino.LAUTARO MARTINEZ 6.5Si sta scaldando per il derby contro il Milan.CANDREVA 6Prova a dare il suo contributo.RANOCCHIA 6Attento sulle poche ripartenze della Spal.BORJA VALERO 6In campo con la sua solita esperienza.SPALLETTI 6.5Risponde alla vittoria del Milan e ora si presenta al derby con un solo punto in meno.VIVIANO 5.5Si fa sorprendere sul gol di Politano.BONIFAZI 5Soffre Lautaro Martinez, che lo anticipa più volte.VICARI 5.5Inizia bene, ma peggiora nella ripresa.FELIPE 6Cerca di controllare le manovre offensive dei nerazzurri.FARES 5.5Avrebbe dovuto fare di più.MISSIROLI 6Cerca di far girare il pallone.SCHIATTARELLA 5.5Spesso in ritardo.VALOTI 5Soffre il pressing dell’Inter.KURTIC 6Uno degli ultimi ad arrendersi.FLOCCARI 5.5Prova a lottare su tutti i palloni.PETAGNA 5Non è mai pericoloso.DICKMANN 5.5Non riesce a entrare in partita.PALOSCHI 5.5Gettato nella mischia, non può nulla.SEMPLICI 5.5La sua Spal regge per tutto il tempo, poi crolla sotto i colpi di Politano e Gagliardini.