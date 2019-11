Inter-Spal, Conte: «C'è rischio appagamento, non sarà una passeggiata»

Archiviata la Champions, l'Inter riparte dalla Spal. «Giochiamo a viso aperto», ha detto Antonio Conte.



Atteggiamento. «Dovremo fare grande attenzione perché sarà banale quel che dirò ma dopo partite importanti da dentro o fuori come a Praga è inevitabile che può subentrare una forma di appagamento e rilassamento. Questo non deve accadere, sarei molto deluso se questo accadesse domani anche perché nel nostro percorso c'è una crescita sotto tutti i punti di vista e noi dobbiamo dare risposte».



Spal. «La Spal è un ostacolo serio, duro, da affrontare con la massima concentrazione e sapendo che per noi questa gara è vitale».



Calcoli. «Affrontiamo una squadra organizzata, con un'idea di gioco, un allenatore motivato e giocatori che hanno voglia di stoppare un momento per noi favorevole. La formazione di domani sarà la migliore come è stato per lo Slavia e il Torino».



Praga. «Il fatto che ci sia entusiasmo è fuor di dubbio perché chi gioca o chi non gioca ha comunque grande empatia. Questo è molto importante, si respira un'aria positiva a prescindere dalle difficoltà».



Entusiasmo. «Credo quel che stiamo facendo in campionato, ma anche il percorso in Champions è stato a petto in fuori. Abbiamo sempre affrontato l'avversario a testa alta. Il fatto di essere riusciti a riportare una situazione nelle nostre mani in Champions ci deve dare tanto entusiasmo. Entusiasmo positivo, non quello dei folli perché questo ti fa tralasciare il lavoro, il dettaglio, quella voglia per ottenere i tre punti».



Gabigol. «Credo abbia già parlato Marotta, la società penso abbia le idee molto chiare da questo punto di vista. A me piace parlare dei miei giocatori. Sono felice per Gabigol ma ora non lo considero un mio giocatore. Sarebbe irrispettoso per i miei giocatori e per lui».

