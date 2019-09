Inter-Slavia Praga, i voti dei nerazzurri: Brozovic non gira, Lukaku non si vede mai

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PAGELLE INTERHANDANOVIC 6Respinge quello che può respingere, ma quando gli spunta davanti Olayinka non può fare nulla.D’AMBROSIO 5.5Ha l’occasione migliore del primo tempo, ma butta addosso a Kolar un invitante colpo di testa.DE VRIJ 6L’olandese è l’unico che cerca di tenere unita la difesa.SKRINIAR 6Qualche disattenzione, ma migliora con il passare dei minuti.CANDREVA 5.5Un passo indietro rispetto alle tre gare di campionato. Forse avrebbe meritato un turno di riposo in vista del derby contro il Milan.GAGLIARDINI 5Una sola cosa buona: il cross nel primo tempo per Lautaro Martinez. Poi, arranca nel buio.BROZOVIC 5È in serata no. Sbaglia tutto, non ha mai l’idea giusta. Ne risente in negativo il gioco dell’Inter.SENSI 6Nel primo tempo è l’unico che cerca di accendere il motore nerazzurro, ma cala nella ripresa. Poi si inventa la punizione da dove arriva il pareggio di Barella.ASAMOAH 5Non vince mai un uno contro uno. Assente.LUKAKU 4.5Non sta bene e si vede. Inoltre, gli arrivano pochissimi palloni.LAUTARO MARTINEZ 5Gira a vuoto, ma tocca più palloni di Lukaku. Senza, però, sapere cosa farsene.LAZARO 5.5Debutto assoluto con la maglia dell’Inter, ma non dà la spinta giusta.BARELLA 6.5Quando è entrato, ha rivitalizzato il centrocampo dell’Inter. Ed è lui a segnare il pari.POLITANO 6Basta la sua giocata quando si prende la punizione da dove arriva il pareggio per la sufficienza.CONTE 5.5Alla prima partita la sua Inter rischia di compromettere già il suo cammino in Champions.