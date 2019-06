Inter, Skriniar è sicuro: «Con Conte possiamo vincere un titolo»

«Non ho ancora incontrato Conte, perché quando lo hanno presentato come nuovo allenatore, noi giocatori non eravamo più in Italia. Ma con il suo arrivo ci saranno anche nuove sfide e aspettative. Lui e l'Inter sono in grado di vincere un titolo». Ne è convinto Milan Skriniar che, dal ritiro della nazionale slovacca, parla del futuro della squadra nerazzurra con l'arrivo dell'ex ct. Una novità che porta a più grandi ambizioni rispetto alla passata stagione. «Siamo riusciti ad arrivare in Champions League, che è una cosa grandiosa, ma la fine del campionato - ammette il difensore - è stata dura. Fortunatamente siamo arrivati al quarto posto e va bene, ma la classifica avrebbe potuto essere migliore; purtroppo, come l'anno scorso, non abbiamo evitato la crisi e abbiamo perso punti»





