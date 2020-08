Ultimo aggiornamento: 23:13

LeHANDANOVIC 5.5Devia in angolo un colpo di testa di Ocampos nell’ultima azione del primo tempo, ma si fa sorprendere anche lui dalle due traiettorie di de Jong. Si arrende, senza poter fare nulla.GODIN 6Si fa anticipare da de Jong in occasione del pareggio del Siviglia, ma quando l’Inter è in difficoltà con un colpo di testa pareggia e risveglia i nerazzurri.DE VRIJ 5.5In dubbio per un dolore al ginocchio, l’olandese è invece regolarmente in campo. Attento, ma sofferente. Cerca di tenere a galla il reparto difensivo, che con il Siviglia non è così preciso. Ha delle responsabilità sul gol del 3-2. BASTONI 5.5Una delle rivelazioni di questa stagione. Deve molto ad Antonio Conte per la fiducia che gli è stata concessa. Ma anche lui appare un po’ troppo macchinoso. Barvo ma ancora inesperto a questi livelli.D’AMBROSIO 5.5Un passo indietro rispetto alle ultime partite. Con Ocampos non ha vita facile e non si vede molto anche in fase offensiva. Lascia il campo per fare posto a Moses.BARELLA 6Aggredisce i portatori di palla andalusi, a conferma di essere il polmone di questa squadra. Non ha mai paura, non tira indieBROZOVIC 5.5Spesso in ritardo, ma quando c’è da servire Godin su punizione pennella un assist pregevole in area. Però, fa solo quello. Per il centrocampista croato potrebbe essere stata la sua ultima gara con la maglia dell’Inter.GAGLIARDINI 5.5Non vede de Jong che gli spunta alle spalle e che firma il gol del 2-1. Oltre a questa disattenzione, in mediana è lento.YOUNG 5Avrebbe dovuto essere più brillante sul cross di Navas sul vantaggio del Siviglia. Questa sera è mancata anche la sua imprevedibilità.LUKAKU 6Il solito Romelu. Va in pressing, si propone e quando scappa via costringe Diego Carlos ad atterrarlo in area. Sul dischetto non si spaventa e firma il gol numero 34 di questa meravigliosa stagione. Ma che errore sul 2-2 davanti a Bounou. Sfortunato quando devia in porta la rovesciata di Diego Carlos.LAUTARO MARTINEZ 5La sintesi della sua partita è la ripartenza in contropiede. Lukaku è libero e chiede di essere servito, ma l’argentino tiene troppo la palla e si perde nella difesa degli andalusi. Fino a far svanire un’azione che sembrava decisamente interessante.ERIKSEN NGSANCHEZ NGMOSES NGCANDREVA NGUna decina di minuti scarsi, come per gli altri subentrati.CONTE 5L’Inter lotta, va avanti, si fa riprendere e riagguanta il Siviglia. Nella ripresa, però, i nerazzurri sono meno agguerrit rispetto al primo tempo. Forse avrebbe dovuto fare qualche cambio prima. Adesso dovrà finalmente spiegare che intenzioni ha. Se restare o andare via, quasi da sconfitto.