HANDANOVIC 6.5Quando va al tiro, lo Shakhtar non inquadra lo specchio della porta.GODIN 6.5Sarà l’aria europea, ma è tornato il guerriero di Madrid.DE VRIJ 7Gioca un bel primo tempo, pronto a bloccare ogni iniziativa degli ucraini.BASTONI 6.5Ormai è diventato una certezza nell’undici titolare di Conte.D’AMBROSIO 7Ormai segna sempre. Firma il raddoppio di testa.BARELLA 7.5È il polmone di questa Inter. Perfetto l’assist per il gol di Lautaro Martinez.BROZOVIC 7Potrebbero essere le sue ultime gare in nerazzurro e cerca di lasciare il segno. Lo fa con l’assist da angolo per D’Ambrosio.GAGLIARDINI 6.5Si fa trovare pronto sia in fase difensiva di in fase offensiva.YOUNG 6.5Ha l’esperienza giusta per gare del genere.LUKAKU 8Doppietta per lui. A conferma della sua stagione meravigliosa. Segna in Europa League da 10 gare di fila.LAUTARO MARTINEZ 8.5Con il primo gol in Europa League regala all’Inter una finale europea dopo 10 anni. Chiude con la sua doppietta personale per il 3-0 e con l’assist a Lukaku.CONTE 8Ha la grande occasione di regalare a Suning il primo trofeo della propria gestione.PYATOV 5Fa due belle parate, ma la sua prestazione è macchiata dall’errore da dove arriva il gol dell’Inter.DODO 4.5Non è facile tenere Young.KRYVTSOV 4Si fa anticipare da Lautaro Martinez in occasione del primo gol e poi è spesso (se non sempre) in ritardo.KHOCHOLAVA 4Prova a coprire le falle difensive degli ucraini.MATVIYENKO 4Si fa sorprendere dall’errore di Pyatov in occasione del vantaggio interista e si fa sovrastare da D’Ambrosio sul raddoppio nerazzurro.MARCOS ANTONIO 5Ci prova con un tiro da fuori che sfiora la traversa.STEPANENKO 5.5Attento in fase difensiva, ma non è facile contro questa Inter.MARLOS 4.5Meno brillante del solito.ALAN PATRICK 4.5Fa troppo poco per aiutare lo Shakhtar.TAISON 5È mancato anche il suo contributo.JUNIOR MOARES 5Quasi mai pericoloso. Non è aiutato molto dai suoi compagni di squadra.SOLOMON 5In campo nel momento del naufragio.CASTRO 4.5La sua corsa europea si ferma in semifinale.