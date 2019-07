Inter, scocca l'ora di Godin: Conte trova il suo baluardo difensivo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se da una parte c’è Miranda che risolve il contratto e saluta l’Inter (per il brasiliano ufficiale il matrimonio con lo Jiangsu Suning), dall’altra è scoccata l’ora di Godin. Arrivato a parametro zero dall’Atletico Madrid, il difensore è pronto al debutto in nerazzurro nell’amichevole di domani di Macao contro il Psg privo di Neymar (ore 13.30, in diretta su Sportitalia). Antonio Conte lo aspetta e non vede l’ora di tastarlo e inserirlo nel meccanismo della sua Inter e, allo stesso tempo, l’uruguaiano non vede l’ora di iniziare la sua nuova avventura dopo gli anni trionfali alla corte di Diego Pablo Simeone. L’Inter giocherà ancora con il 3-5-2 e a partita in corsa nella retroguardia troverà spazio Godin, un giocatore con un’esperienza importante. Uno di quegli elementi che servono alla squadra di Conte. In attacco ci sarà ancora spazio per Perisic: il tecnico interista vede il croato come seconda punta più che come un esterno tutto campo. In mezzo al campo, infine, si potrà rivedere all’opera Barella. Al termine del match i nerazzurri torneranno in Italia ponendo la parola fine alla tournée asiatica.