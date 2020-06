Colpo dell'Inter. I nerazzurri hanno bloccato Hakimi, talentuoso terzino marocchino in prestito al Borussia Dortmund e di proprietà del Real Madrid. Ottenuto il sì del giocatore, nelle scorse ore l'ad Marotta è riuscito a raggiungere anche un accordo di massima con il club iberico sulla base di 40 milioni di euro. Confermate, quindi, le indiscrezioni arrivate dalla Spagna sulla volontà della società milanese di chiudere in fretta l'operazione, per bruciare l'agguerrita concorrenza di Bayern e City. E non finisce qui, perché in questi giorni l'ad Marotta sta cercando di strappare anche uno sconto al Brescia per l'ingaggio di Sandro Tonali. Il giovane centrocampista conserva un'intesa di massima con l'Inter sulla base di un quinquennale da 2,5 milioni di euro a stagione. La Juve resta alla finestra.

