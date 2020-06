© RIPRODUZIONE RISERVATA

HANDANOVIC 6Non può molto sui gol del Sassuolo, ma si fa vedere con una bella parata su Muldur sul suo palo.SKRINIAR 6Prova a creare pericoli nell’area avversaria e, infatti, è lui a procurarsi il rigore. Espulso nel finale.RANOCCHIA 5Non è facile sostituire de Vrij e se ne accorge nelle ripartenze del Sassuolo.BASTONI 5Si perde Caputo in occasione del vantaggio avversario.MOSES 5Non si vede molto ed è troppo egoista.GAGLIARDINI 5Non segue Djuricic quando dà il via al contropiede da dove arriverà la rete di Caputo. Si divora il possibile 3-1 in maniera incomprensibile.BORJA VALERO 5.5Soffre molto ed è spesso in difficoltà nelle ripartenze degli emiliani. Mezzo punto in più per il gol.BIRAGHI 7Dopo il vantaggio del Sassuolo, prova subito a suonare la carica su punizione. Nel recupero del primo tempo firma il 2-1.ERIKSEN 6Spaesato per 40’, ma in un attimo illumina l’Inter quando di prima dà la palla a Skriniar, che poi viene atterrato in area.LUKAKU 6.5Lascia il segno (stavolta su rigore per il momentaneo 1-1) anche quando non ha molte occasioni.SANCHEZ 6.5In campionato è solo la sua terza gara da titolare, ma si fa vedere con l’assist a Biraghi.DE VRIJ 5.5Anche lui in tilt nel finale.AGOUME 5.5Il suo ingresso in campo non aiuta molto l’Inter.LAUTARO MARTINEZ 5Si fa saltare in area in occasione del 3-3 del Sassuolo.CONTE 5Il suo turnover non va bene. Sciupa una grande occasione.CONSIGLI 6.5Dice di no un paio di volte a Biraghi, tardando la rimonta dell’Inter. Nella ripresa bravo su Lukaku.MULDUR 6.5Si scatena nella ripresa procurandosi il rigore e impegnando Handanovic.CHIRICHES 6.5Puntuale quando c’è da spazzare l’area.FERRARI 6.5Con la sua esperienza cerca di tenere a galla il Sassuolo.ROGERIO 5.5Interessante il duello con Moses, ma non ne esce sempre vincitore.MAGNANELLI 6.5Approfitta della lentezza dei mediani dell’Inter, anche se ogni tanto va in difficoltà. Bene quando fa girare il pallone.OBIANG 6Un giocatore come lui non è facile da contrastare.BERARDI 7Si riprende nella ripresa, al di là del gol su rigore.DJURICIC 7Sulla trequarti, in posizione centrale, mette in crisi i nerazzurri.BOGA 5Rovina tutto con il fallo da rigore su Skriniar.CAPUTO 6.5Non si intimorisce contro nessun avversario. Stavolta è l’Inter la sua vittima.KYRIAKOPOULOS 6.5Spinge molto mandando in difficoltà i nerazzurri.LOCATELLI 6Per lui è una sorta di derby, visto il suo passato al Milan.DEFREL 5.5Si perde Borja Valero sul gol del 3-2 interista.MAGNANI 7Quando meno te lo aspetti, spunta lui per il 3-3.HARASLIN 6Fa il suo senza timori.DE ZERBI 6.5Il Sassuolo è ben messo in campo e non si arrende mai.