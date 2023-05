Show di Lukaku (doppietta), l'Inter supera 4-2 il Sassuolo, sorpassa la Lazio e aggancia la Juve al secondo posto

L’Inter soffre ma vince. E sorpassa la Lazio, aggancia la Juventus a 66 punti (in campo domani contro la Cremonese) e va a +5 dal Milan, quinto. Mettendo al sicuro la qualificazione alla prossima Champions, a tre giornate dalla fine. Ottimi biglietti da visita in vista della gara di martedì contro i rossoneri, valida per il ritorno della semifinale. Il Sassuolo resiste praticamente un tempo, per poi rifarsi sotto nel finale.

I neroverdi passano in vantaggio con Berardi, ma il Var annulla per fuorigioco e vanno sotto quando Correa batte Consigli (ma anche questo non viene convalidato). La squadra di Alessio Dionisi crea molto, ma poco prima dell’intervallo, però, Lukaku si inventa un gran gol con un tiro che si infila sotto l’incrocio. Ed è festa per il suo 30° compleanno. Nella ripresa il Sassuolo crolla. Nel giro di 3’ l’Inter fa due gol. Raddoppia con un autorete di Tressoldi su un cross di Bellanova e poi è Lautaro Martinez a siglare il tris. Insomma, è un’Inter consapevole della propria forza. Però, gli imprevisti ci sono sempre. il Sassuolo accorcia le distanze con un colpo di testa di Henrique su assist di Berardi e con Frattesi, ma il 3-3 non arriva. E dopo tanta paura è ancora Lukaku a segnare per il definitivo 4-2. L’Inter adesso pensa in grande, alla finale di Champions, ma prima c’è da sbrigare la pratica Milan, già battuto all’andata.