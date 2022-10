Inter-Sampdoria 3-0: gol di de Vrij, Barella e Correa. Nerazzurri al quinto posto

È un’Inter che non smette più di vincere. Sconfitta la Sampdoria per 3-0: de Vrij, Barella e Correa stendono la squadra di Dejan Stankovic, ex nerazzurro e grande protagonista del Triplete 2010. Questa vittoria, senza contare la specie di amichevole a Monaco di Baviera (ultima giornata della fase a gironi della Champions, ma entrambe già qualificate agli ottavi), è un ottimo biglietto da visita in occasione del derby d’Italia del 6 novembre a Torino, contro la Juventus. Simone Inzaghi non può non essere felice per essere stato capace di rialzare una squadra che fino a qualche settimana fa arrancava in ogni partita.

La nuova Inter ritrovata

Invece, ora è tutto diverso. È proprio un’altra squadra. La difesa è più solida, Barella è rinato, Calhanoglu come regista basso è utile e la forza offensiva è spietata. La Sampdoria è coraggiosa, ma resiste soltanto 21’: angolo di Calhanoglu e vantaggio firmato da de Vrij, bravissimo a sovrastare Ferrari. È un’Inter più bella. Come si vede nel raddoppio. Lancio di Bastoni, controllo di Barella, che entra in area e insacca alle spalle di Audero. Nella ripresa cambia poco, anzi nulla. Dzeko sfiora subito il tris, ma Audero tocca il pallone quanto basta per negare la gioia al bosniaco. Poi è il turno di Skriniar, ma il suo colpo di testa finisce sul fondo. Entra Lukaku e segna Correa. L’Inter vince e si conferma bella. Inizia così la missione rimonta, anche il Napoli al momento appare imprendibile. Intanto, la Juventus, vittoriosa contro il Lecce, è avvisata.