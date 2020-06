Ranieri: «La Samp vista nella ripresa mi fa essere ottimista»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Claudio Ranieri si tiene stretto il secondo tempo per vedere il bicchiere mezzo pieno. La Samp resta sull'orlo della zona retrocessione, ma a San Siro contro l'Inter nella ripresa ha offerto spunti per essere ottimisti a partire dal match di mercoledì all'Olimpico contro la Roma. Da censura l'avvio dei blucerchiati: «In allenamento siamo spavaldi e mi aspettavo una partita del genere - è l'analisi di Ranieri -. Non mi aspettavo che ci saremmo intimiditi. Credo che li abbiamo aiutati. Siamo stati timidi e timorosi». Rimedi?: «Ho detto ai ragazzi di parlarsi e ascoltarsi in campo. Nel calcio moderno sono pochi quelli che parlano. Nel secondo tempo abbiamo mostrato carattere nel cercare di riprendere la partita. Una sconfitta che ci sta, non ci sta il primo tempo, ma il secondo sì. Ho visto che abbiamo spinto sino alla fine e potevamo creare dei problemi». Strada in salita, ma Ranieri è ottimista: «Noi siamo partiti da ultimi in classifica. Non siamo preoccupati, sappiamo da dove veniamo, sappiamo che dobbiamo lottare».