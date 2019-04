Inter, Spalletti: «Potevamo fare di più, ma il risultato è prezioso»

Lo svantaggio e qualche errore di troppo, specie in difesa. Sono i due motivi per cui, nonostante la mancata vittoria, Luciano Spalletti promuove l'1-1 di San Siro tra la sua Inter e la Roma. «Il risultato è giusto, abbiamo lasciato degli spazi, non siamo stati bravi ad attaccare e a rimanere in ordine – ha spiegato il tecnico nerazzurro - La fase difensiva è un problema e quindi il risultato va bene. Siamo andati sotto, hanno orchestrato il giropalla e nell'uno contro uno El Shaarawy è stato molto bravo. Nel secondo tempo siamo stati pazienti e anche più ordinati. Siamo stati attenti chiudendo anche gli spazi per le loro ripartenze». «La Roma ha giocato una buona partita, noi potevamo fare di più – ha concluso Spalletti - abbiamo sbagliato diversi pallone, non è stato da Inter. Il risultato è prezioso». Ultimo aggiornamento: 21 Aprile, 00:22





