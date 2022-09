Inter-Roma, le probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

È di nuovo tempo di Serie A. Terminata la pausa internazionale, va in scena l'ottava giornata di campionato. A San Siro domani l'Inter ospita la Roma alle 18:00. I nerazzurri guidati da Simone Inzaghi proveranno a riscattarsi dopo il tonfo per 3-1 alla Dacia Arena il 18 settembre. «La sconfitta di Udine? È colpa nostra, abbiamo preso gol per disattenzioni. Sappiamo che dobbiamo fare di più già a partire da questa sfida. Sarà una gara molto impegnativa. Affrontiamo una grande squadra con un grande allenatore» ha dichiarato Inzaghi. Mourinho, che vedrà la partita dalla tribuna in quanto squalificato, potrà fare affidamento su Paulo Dybala. «Sto bene», sono state le parole dell'argentino, una volta atterrato a Roma di ritorno dagli Stati Uniti.

Le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Dzeko. All. S. Inzaghi

Squalificati: Brozovic

Indisponibili: Brozovic, Cordaz, Dalbert, Lukaku

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Pellegrini, Cristante, Spinazzola; Dybala, Zaniolo; Abraham. All. Mourinho (squalificato)

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Darboe, Karsdorp, Wijnaldum

Dove vedere Inter-Roma in tv e streaming

Il calcio d'inizio è fissato per le 18:00; la partita sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da Dazn e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Gli abbonati Sky potranno seguire il match in tv anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q e attivando il canale satellitare Zona DAZN (numero 214 del satellite). La diretta testuale sul sito del Messaggero.