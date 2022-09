Roma, Dybala si allena alla vigilia dell'Inter. Mourinho sorride: è convocato per San Siro

Paulo Dybala ha svolto l’allenamento di rifinitura con la squadra alla vigilia della partita contro l’Inter. L’attaccante si è aggregato al gruppo ed è prevista la sua partecipazione alla trasferta di Milano. Resta in dubbio se giocherà titolare o se Mourinho sceglierà di farlo partire dalla panchina. Dybala è rientrato a Roma ieri mattina alle 6.45 con un volo diretto partito da New York. Nel suo primo giorno a Trigoria non si è allenato con la squadra, ma ha svolto solo lavoro defaticante. D’altronde, il lungo viaggio e il fuso orario possono incidere sulla resa dell’atleta. Paulo si era fermato durante il riscaldamento della partita contro l’Atalanta del 18 settembre dopo aver sentito un leggero dolore al flessore della coscia sinistra. Mourinho lo ha spedito in tribuna, sicuro che sarebbe rimasto a Roma per curare l’infortunio. Invece, l’argentino ha raggiunto la nazionale a Miami dove ha svolto degli esami che hanno dato esito positivo. Però, non si è allenato con la squadra è ha saltato la prima amichevole contro Honduras. Poi, il trasferimento a New York e alla vigilia della gara, Scaloni ha assicurato: «Paulo giocherà». In realtà l’attaccante contro la Giamaica si è accomodato in tribuna. Un’esclusione giustificata così dal ct dell’Albiceleste: «È stata una scelta dello staff tecnico. Lui voleva giocare ma abbiamo preferito non rischiare. È a un livello molto buono, ma abbiamo preferito così, in modo che continui nel suo club e poi decideremo». L’ultima partita giocata dalla Joya è stata quella contro l’Helsinki di Europa League: 45 minuti 15 giorni fa. Da quel giorno ha avuto l’opportunità di scendere in campo tre volte, ma non c’è stata mai occasione.

Dybala trova casa: va a vivere nella ex villa di Diawara

Intanto, Dybala ha scelto la villa in cui vivere nella Capitale. Si tratta di quella appartenuta ad Amadou Diawara a Roma Sud, tra Casal Palocco e l’Infernetto. Il centrocampista l’ha lasciata libera dopo essersi trasferito in pianta stabile all’Anderlecht. Paulo ci è andato a vivere assieme alla compagna Oriana e ai suoi due amatissimi cani. La coppia lascerà definitivamente l’hotel in centro che li ha ospitati in questi primi due mesi romani e si stabilirà in un quartiere residenziale, a due passi dal centro sportivo di Trigoria e in cui vivono già molti calciatori giallorossi.