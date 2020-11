Real Madrid, tante assenze ma Zidane assicura: «Siamo pronti a soffrire»

Saranno tante le assenze del Real Madrid a San Siro. Ma la squadra di Zinedine Zidane deve andare oltre a tutto questo e vincere a San Siro contro l’Inter per cercare di blindare la qualificazione agli ottavi. «Siamo pronti a soffrire», ha detto il tecnico delle Merengues, Zinedine Zidane.

Partita. «Sappiamo quanto sarà importante la sfida contro l’Inter. Noi siamo pronti».

Mariano Diaz. «Ha dimostrato sul campo quanto può darci. Quindi, avanti così».

Sergio Ramos. «Inutile nascondersi, lui è fondamentale per noi. Ma non possiamo soffermarci troppo sulla sua assenza. Anche per noi sarà una finale. Soffriremo, ma vogliamo fare bene».

Bilancio di Zidane. «Sono quattro anni di esperienza, non è cambiato ciò che voglio e chiedo ai ragazzi».

Periodo altalenante. «Questo è il calcio. Ci sono momenti dove sei più forte e tutto ti riesce, altri più complicati nei quali devi rimboccarti le maniche. Non succede solo al Real Madrid».

Squadra. «Dove possiamo arrivare? Aspettiamo, ci sono tante gare».

Pareggio. «Noi vogliamo sempre e solo vincere».

© RIPRODUZIONE RISERVATA