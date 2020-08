Inter, tra rabbia e malumori ecco l'Europa League: Conte si affida ai gol di Lukaku

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Archiviato il secondo posto e con i tanti malumori ancora da chiarire con il club,si appresta a preparare la gara dicontro il, valida per gli ottavi (gara secca).continua ad avere una sola grande certezza pure nella seconda competizione continentale:. Il belga è da sempre al centro del progetto dell’ex ct, che praticamente non ha mai fatto a meno di lui. Solo nella gara col Brescia (Romelu era partito dalla panchina) e nei due match che era fuori per infortunio. Il centravanti, acquistato dal, ha ripagato la fiducia dell’allenatore con ben 29 gol in questa stagione, di cui 23 in campionato. Adesso inizia una nuova competizione ed è tanta la voglia dell’Inter di tornare a vincere un trofeo, che nella bacheca di viale Liberazione manca dal 2011, dal successo in Coppa Italia quando sulla panchina sedeva. Accanto a Lukaku dovrebbe essere confermato, tornato in forma giusto in tempo per l’Europa League.scalpita dalla panchina. Il cileno resterà all’Inter anche per la sfida col Getafe su concessione dei Red Devils, che intanto trattano con i nerazzurri la cessione a titolo definitivo.