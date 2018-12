Inter-Psv, le pagelle: Asamoah disatro, non basta Politano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

HANDANOVIC 6.5Salva l’Inter quando con un’uscita bassa nega il raddoppio al Psv su una conclusione di de Jong.D’AMBROSIO 5.5Sul gol degli olandesi si perde Lozano in area.DE VRIJ 5.5Commette qualche errore di troppo creando scompiglio.SKRINIAR 6.5Costretto a fare un po’ tutto lui. Deve tenere a bada Bergwijn e de Jong.ASAMOAH 4Con la sua disattenzione butta fuori l’Inter. Da ritrovare.CANDREVA 5Proposto a centrocampo nel 4-3-3, ma non aiuta l’Inter.BORJA VALERO 5A centrocampo sbaglia tutto quello che c’è da sbagliare.BROZOVIC 4.5Non riesce a tenere il passo degli avversari.POLITANO 7Il migliore dell’Inter, ancora una volta.ICARDI 7L’argentino fa il suo. Ci prova di testa, torna in difesa ad aiutare la squadra e regala un bell’assist a Borja Valero, ma lo spagnolo fallisce il gol del pareggio. Poi, firma l’1-1.PERISIC 5Pronti via costringe Zoet al miracolo, ma avrebbe dovuto fare di più.KEITA 6Entra in campo propositivo.LAUTARO MARTINEZ 5L’ultima occasione è sua, ma sbaglia.SPALLETTI 4.5Il suo è un fallimento.ZOET 7Decisivo quando devia sul palo un colpo di testa di Perisic. A inizio ripresa fa un miracolo su Icardi.DUMFRIES 6.5Sempre presente in area quando c’è da fermare l’Inter.SAINSBURY 6Migliora con il passare dei minuti, ma si perde Icardi.VIERGEVER 6.5Resiste agli assalti nerazzurri.ANGELINO 5Quanta fatica con Politano.ROSARIO 6.5Perde pochi palloni e non si tira mai indietro.HENDRIX 6.5Fa girare il pallone e consente al Psv di farsi vedere nella metà campo nerazzurra.GUTIERREZ 6Sottotono rispetto agli altri due centrocampisti.BERGWIJN 7.5Un peperino in attacco. Ruba palla ad Asamoah e regala a Lozano la palla del gol.DE JONG 5.5Si divora il gol del possibile 0-2.LOZANO 7Si fa trovare pronto nella deviazione sotto rete.SADILEK 5.5Appena entra, sbaglia.VAN BOMMEL 6.5Gioca un brutto scherzo all’Inter nel suo personalissimo derby.