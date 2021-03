Inter, alla prova Dea. Conte: «Sudetto? Io punto sempre per vincere»

Questa per l’Inter è un banco di prova importantissimo. Vincere contro l’Atalanta non sarà facile, ma Antonio Conte ha ribadito il concetto che da qui a fine stagione saranno tutte finali. Da affrontare come se ogni gara fosse l’ultima per tornare a vincere uno scudetto che all’Inter manca dal 2010, dai tempi del Triplete di Josè Mourinho. Ci sarà Lautaro Martinez accanto a Lukaku, con Sanchez – mattatore a Parma con una doppietta – in panchina. «Vincerà chi attaccherà meglio», ha detto Antonio Conte.

Difesa. «Solo due gol subiti nelle ultime sette gare? Ogni squadra deve avere un giusto equilibrio, se riesci a coinvolgere tutti i giocatori in ambedue le fasi puoi ottenere ottimi risultati. Domani la partita la vincerà però chi riuscirà ad attaccare meglio».

Atalanta. «Partita difficile perché affronti una squadra che crea grandissime problematiche a tutte. Ormai è una realtà consolidata, hanno consapevolezza, autostima, giocatori forti in campo e in panchina».

Rosa Dea. «Un nome su tutti Muriel, partito spesso dalla panchina e che ha risolto tantissime volte delle gare complicate».

Gasperini. «Gasperini sta facendo un lavoro straordinario, ha trovato un ambiente giusto, sono contento per lui e per l’Atalanta che per poco ho anche allenato».

Momento. «Dobbiamo essere orgogliosi di aver sempre lavorato dando più del 100%. Al di là delle situazioni abbiamo sempre dato il massimo, a volte ci riusciamo in maniera decisa e a volte meno, ma la volontà è quella».

Peso di una vittoria. «Da un po’ di tempo è riuscita a battere tutte le big italiane. Questo dà forza, autostima, consapevolezza nei propri mezzi. Quando riesci a giocartela alla pari e a battere chi ha dominato negli anni precedenti, se non sei stupido capisci che la strada è giusta».

Scudetto. «Punto sempre a vincere».

