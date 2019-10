Le pagelle: Brozovic sbaglia tanto, Karamoh è devastante

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si fa trovare pronto sulla conclusione da fuori di Dermaku, ma non può nulla sui gol di Karamoh e Gervinho.A volte in ritardo quando il Parma si fionda in avanti, ma nella ripresa dà manforte in fase offensiva.Prova a tenere unita la difesa, ma non sempre riesce nel suo intento.Gioca contro la sua ex squadra, ma non è sempre brillante.Sta attraversando un ottimo momento. In gol contro il Borussia Dortmund, si ripete anche con il Parma.Si fa vedere con una conclusione deviata in angolo da Sepe.Due palla perse e due ripartenze di Karamoh. Per l’Inter si rivelano fatali le disattenzioni del croato.Il suo impeto serve ai nerazzurri. In mezzo cerca di darsi da fare.Non costruisce nulla di pericoloso.In campo a sorpresa, il belga fatica per tutto il primo tempo, ma a inizio ripresa firma il 2-2.Cerca di fare reparto da solo. Tiene in apprensione la difesa del Parma.Fa il suo senza problemi.Sciupa la grande occasione del sorpasso, dopo il pareggio della Juventus contro il Lecce.Prodigioso quando devia in angolo una conclusione di Gagliardini.Bravo a chiudere gli spazi e a controllare Biraghi.A tratti in difficoltà su Lautaro Martinez, ma è sempre attento.Impegna Handanovic sullo 0-0 ed è sfortunato sulla deviazione in occasione del vantaggio dell’Inter firmato da Candreva.Dei quattro difensori è quello che va più in affanno su Candreva.Per lui è una sorta di derby. Corre ovunque e si fa trovare pronto.Tiene in equilibrio il Parma e aiuta molto in fase difensiva. È ovunque.Ha le stesse difficoltà di Gagliolo, quando deve duellare con Lautaro Martinez e Candreva.In pressing su Brozovic, che risulta essere il peggiore in campo del match. Anche lui è pericoloso nelle ripartenze.Sempre insidioso nelle sue folate in attacco. Si fa trovare pronto sull’assist di Karamoh.Il grande ex della partita. A San Siro si sente a suo agio e si vedeQuando entra in campo, è più attento di Gagliolo.Gioca un altro brutto scherzo all’Inter, dopo la vittoria del Parma a San Siro nella scorsa stagione.