Ultimo aggiornamento: 14:04

L'Inter ospita il Parma a San Siro alle ore 18. Conte, dopo il primo successo in questa edizione della Champions (mercoledì, sempre a Milano, contro il Borussia Dortmund), cerca l'ottava vittoria in campionato. E insiste, in attacco, su Lautaro e Lukaku, con il baby Esposito pronto a entrrare in corsa. Il Parma, senza Cornelius e Inglese, si presenta con un tridente molto insidioso: D'Aversa di affida alla rivelazione Kulusevski, Gervinho e l'ex Karamoh.