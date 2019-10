Niente sorpasso alla Juve, il Parma ferma l'Inter a San Siro: 2-2

Ultimo aggiornamento: 19:59

L’Inter pareggia 2-2 contro il Parma, non approfitta del mezzo passo falso della Juventus (1-1 con il Lecce) e butta via la grande occasione del sorpasso. Se l’anno scorso nel successo degli emiliani contro i nerazzurri (1-0) era stato decisivo un gol dell’ex – quello del terzino Dimarco –, quest’anno è Karamoh a giocare un brutto scherzo all’Inter. L’esterno francese, segna il gol del pareggio, dopo il vantaggio interista firmato da Candreva, e regala il pallone del raddoppio a Gervinho. Tutto in 4’, un arco di tempo nel quale la squadra di Antonio Conte rischia di naufragare a causa di due disattenzioni di Brozovic, in affanno quando Kulusevski va in pressing su di lui. È un’Inter meno compatta rispetto a quella vista in Champions tre giorni fa contro il Borussia e che viene rivitalizzata da Conte all’intervallo. Perché nella ripresa i nerazzurri alzano il baricentro, conquistano metri e chiudono il Parma nella propria area. Prima è Skriniar a prendere le misure (tiro centrale che Sepe blocca), poi è Brozovic ad aprire per Candreva, veloce nel servire Lukaku che pareggia, ma l’arbitro Chiffi annulla. Interviene il Var, che dopo quasi 4’ convalida il pari del belga. È allora un’altra partita con il Parma che continua a far male nelle ripartenze. Conte corre ai ripari e inserisce Godin (che non prende bene la sostituzione) per de Vrij, Esposito per Lautaro e Politano per Gagliardini. Ed è proprio il talento del 2002 a sfiorare la rete della vittoria nel recupero, ma il gol non arriva e finisce 2-2. Esulta la Juventus, che resta a +1 e mantiene il primato.