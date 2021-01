Ennesima puntata della puntata Eriksen. Dopo i contatti dei giorni scorsi, l'Inter ha registrato di nuovo il rifiuto di Paredes. Un no che di fatto blocca lo scambio con il fantasista danese, ma non un eventuale affare con il Psg. L'arrivo di Pochettino sulla panchina dei francesi potrebbe, infatti, dare una svolta al mercato dell'Inter. L'ex Spurs ha vissuto i suoi anni migliori con l'argentino in panchina e considera Parigi una delle destinazioni ideali. Ma in assenza di un'offerta concreta in tempi brevi, l'Inter si troverà costretta a riprendere i contatti con le altre società della Liga e della Premier sulle tracce del classe '92. Di certo, resta improbabile una partenza del calciatore a titolo definitivo: al momento, nessuno è disposto a pagare i 20 milioni di euro del cartellino sborsati dall'Inter un anno fa. Resta poi anche l'ostacolo dell'ingaggio da 7,5 milioni di euro all'anno. Uno stipendio, questo, quasi proibitivo anche per le società più importanti. A proposito di stipendi monstre, il Real ha deciso di non badare a spese con Alaba. Secondo le ultime indiscrezioni, la società spagnola ha infatti raggiunto un accordo di massima con il terzino austriaco (scadenza 2021) sulla base di un quadriennale da 10 milioni di euro a stagione.

