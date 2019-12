Inter, nuovo consulto per Sensi. Si scalda Borja Valero

L’Inter proverà ad andare oltre all’emergenza, alle avversità, per battere la Roma, conservare il primato e tenere a distanza la Juventus. In queste ore Antonio Conte ha dovuto incassare la conferma del ritorno di Sensi soltanto dopo la sosta (anche Barella si rivedrà nel 2020). Il centrocampista è stato in Germania, a Monaco di Baviera, per un altro consulto medico visto il perdurare del fastidio alla coscia destra. Salvo imprevisti, Sensi tornerà a disposizione con il Napoli nel primo match del nuovo anno, in programma il 5 gennaio. Contro la Roma (e contro il Barcellona martedì 10 dicembre) non ci sarà nemmeno Gagliardini. Così a centrocampo dovrebbe tornare Borja Valero dall’inizio con Vecino e Brozovic. In attacco il solito temibile tandem offensivo, Lukaku-Lautaro Martinez, 24 gol in due. Il belga ne ha firmati 11 (10 in campionato e uno in Champions), l’argentino 13 (otto più cinque) e mette la Roma nel mirino: «L’Inter è la mia casa e voglio dimostrare che sono all’altezza di questa maglia. Romelu è una persona fantastica e Conte mi sta dando fiducia».

Ultimo aggiornamento: 19:40

