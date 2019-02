Inter, contro il Bologna in campo con i nomi in cinese sulle maglie

Maglia speciale in onore del Capodanno cinese per l'Inter nella gara di domani contro il Bologna. I nerazzurri indosseranno infatti una divisa dedicata alle celebrazioni per l'anno del Maiale che prenderanno il via martedì 5 febbraio. Per la prima volta un club di Serie A scenderà in campo in un match ufficiale con i nomi cinesi dei calciatori stampati sul retro delle maglie da gioco. Si tratta della prima di una serie di iniziative dedicate ai fan cinesi, con messaggi e contenuti video con protagonisti diversi giocatori nerazzurri. Inoltre i tifosi potranno acquistare le divise con i nomi in cinese di Icardi, Lautaro e Nainggolan, prodotte in tiratura limitata.





