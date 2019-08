L'Inter stringe per Lukaku ormai alla rottura con lo United

L'Inter punta forte su Romelu Lukaku. Dopo l'affare sfumato tra la Juventus e il Manchester United per lo scambio con Dybala, il club nerazzurro è tornato sull'attaccante belga: proseguono i contatti con la società inglese, anche tramite l'agente del giocatore, per provare a definire la trattativa e mettere il centravanti il più presto possibile a disposizione di Antonio Conte. Un affare spinto anche dalla volontà di Lukaku, che è andato alla rottura con lo United rimanendo negli ultimi giorni ad allenarsi con l'Anderlecht in Belgio invece che con la squadra di Solskjaer, con conseguente multa da parte del club inglese. In attesa di novità su Edin Dzeko (convocato dalla Roma per l'amichevole di stasera con l'Athletic Bilbao), l'arrivo di un attaccante potrebbe far accelerare le mosse in uscita, su tutte quelle di Mauro Icardi, nonostante l'ex capitano abbia confermato più volte di voler rimanere in nerazzurro. Sul mercato c'è anche Ivan Perisic, dopo la bocciatura da parte di Conte.

