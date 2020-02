L'Inter sbarca su amazon, primo negozio on-line nerazzurro

Novità per l' Inter : il club nerazzurro si unisce ad Amazon e lancia il proprio brand store sul sito di e-commerce. I tifosi interisti potranno così acquistare una selezione di articoli di merchandising ufficiale, tra cui una collezione di capi esclusivi ispirati alla campagna 'Not For Everyonè, direttamente su Amazon , con lo store che sarà disponibile in Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Spagna. «L'ingresso dell'Inter nel mondo Amazon rappresenta un passo fondamentale nello sviluppo del nostro brand» le parole di Alessandro Antonello, CEO Corporate del club nerazzurro. «Ô per noi fondamentale che i tifosi sentano il legame con i colori nerazzurri e legarci ad Amazon rappresenta un'ottima opportunità per avvicinarci ai nostri fan in tutta Europa, rendendo l'acquisto dei nostri prodotti ufficiali ancora più semplice».LEGGI ANCHE---> Ludogorets-Inter, i voti: prima gioia per Eriksen, brutta prestazione per Lautaro Martinez