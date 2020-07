© RIPRODUZIONE RISERVATA

HANDANOVIC 7Due ottime parate su Zielinski e su Politano.D’AMBROSIO 7Si fa trovare pronto sul cross di Biraghi. Terzo gol stagionale.DE VRIJ 6In difficoltà quando il Napoli avanza, ma resiste.BASTONI 6Una prestazione discreta in fase offensiva, va un po’ in affanno quando i giocolieri del Napoli si fanno vedere nell’area nerazzurra.CANDREVA 6Provvidenziale quando devia in angolo una conclusione di Insigne.BROZOVIC 6.5Sfiora il raddoppio con un gran tiro.BARELLA 6.5Rientra a centrocampo e ci mette sempre l’anima.BIRAGHI 6.5Puntuale quando deve servire D’Ambrosio per il vantaggio dell’Inter.BORJA VALERO 6Preferito a Eriksen, cerca di fare il suo.LUKAKU 6Questa volta gli manca il gol. Mai facile marcarlo.SANCHEZ 5.5Gli manca il guizzo decisivo.GODIN 6In campo con la sua esperienza.LAUTARO MARTINEZ 7Chiude il match con un gran gol.CONTE 7Battuto anche il Napoli, l’Inter si tiene stretta il secondo posto.MERET 6.5Non può nulla sul gol di D’Ambrosio. Bravissimo quando devia in angolo una conclusione di Brozovic.HYSAJ 6Presente in fase offensiva.MAKSIMOVIC 6Sempre pronto quando deve spazzare via il pallone.KOULIBALY 6Si fa in quattro per tenere Lukaku. A volte gli scappa via, a volte no.MARIO RUI 6Qualche disattenzione di troppo, ma non si arrende mai.ELMAS 6.5Difficile togliergli la palla tra i piedi.DEMME 6Fa girare il pallone.ZIELINSKI 6.5Due tiri in porta per trovare il pareggio.POLITANO 6.5Veloce, scattante. Vorrebbe lasciare il segno contro la sua ex squadra, ma Handanovic gli dice di no.MILIK 5Il polacco non è mai pericoloso.INSIGNE 6.5Ci mette l’anima pur di trovare il gol del pari.ALLAN 5.5Non dà il suo contributo.GHOULAM 5.5Entra quando il Napoli va più in difficoltà.GATTUSO 6Al Napoli è mancato qualcosa in attacco.