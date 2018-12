Cardona, questore di Milano: «Oltre 100 tifosi contro i van del Napoli. Chiudere la curva dell'Inter per 5 turni»

Erano «oltre 100» gli ultras interisti, ma tra loro vi erano anche supporter del Varese e del Nizza, che prima dell'incontro Inter-Napoli hanno preso d'assalto pulmini con a bordo tifosi partenopei. Lo ha spiegato il questore di Milano Marcello Cardona parlando di «gravissimi incidenti». Poi ha aggiunto:

È ancora da accertare la dinamica dell'investimento che ha causato la morte di un tifoso interista nella zona di via Novara a Milano prima dell'incontro con il Napoli. Lo ha spiegato il questore Marcello Cardona, il quale ha detto che si sta lavorando sulle immagini delle telecamere di sorveglianza in cui compare un suv scuro che potrebbe aver investito la vittima. Ad investirlo quindi non sarebbe stato uno dei van a bordo dei quali si trovavano i tifosi napoletani.

Ultimo aggiornamento: 11:38

«Azione squadrista, richiederó al dipartimento pubblica sicurezza in via d'urgenza di vietare le trasferte dell'Inter fino a fine campionato e la chiusura della curva dell'Inter fino a marzo 2019, cioè per 5 partite».