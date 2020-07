Inter-Napoli, le probabili formazioni: conferma per Eriksen, Milik con Callejon e Insigne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Conte senza Gagliardini squalificato, oltre a Sensi, Vecino e De Vrij infortunati, orientato a confermare Eriksen alle spalle della coppia Lautaro-Lukaku. Gattuso senza Mertens squalificato e Manolas opterà per Maksimovic-Koulibaly mentre in attacco il dubbio riguarda un turno di riposo a Insigne (nel caso è pronto Lozano)LE PROBABILI FORMAZIONI INTER (3-4-1-2): 1 Handanovic; 23 Skriniar, 23 Ranocchia, 95 Bastoni; 11 Moses, 77 Brozovic, 23 Barella, 15 Young; 24 Eriksen; 10 Lautaro Martinez, 9 Lukaku. All.: ConteNAPOLI (4-3-3): 25 Ospina; 22 Di Lorenzo, 19 Maksimovic, 26 Koulibaly, 6 Mario Ruiz; 8 Fabian Ruiz, 68 Lobotka, 20 Zielinski; 7 Callejon, 99 Milik, 24 Insigne. All.: GattusoArbitro: Valeri di RomaCosì in tv: ore 21.45 su Sky Sport serie A