Inter-Napoli, le probabili formazioni: Gattuso non avrà Mertens squalificato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Antonio Conte potrebbe riconfermare l' Inter vista a Genoa. Invariato resterà il reparto difensivo. A centrocampo, con Gagliardini out per squalifica, spazio a Barella insieme a Brozovic, mentre Candreva e Biraghi saranno gli esterni di fascia. Riconfermata la fiducia ad Eriksen, sarà lui che agirà dietro la coppia Lukaku Lautaro Martinez. Gennaro Gattuso dovrà rinunciare a diversi uomini e in difesa c'è il ballottaggio tra Maksimovic e Manolas. Il centrocampo dovrebbe rimanere invariato rispetto a quello sceso in campo contro il Sassuolo, fiducia ancora a Ruiz, Lobotka e Zielinski. In attacco, con Mertens squalificato, il tridente dovrebbe esser composto da Callejon, Milik e Insigne.LE PROBABILI FORMAZIONI INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Candreva, Brozovic, Barella, Braghi; Eriksen; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore: Antonio Conte.NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Ruiz, Lobotka, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. Allenatore: Gennaro Gattuso.