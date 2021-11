Inter-Napoli, probabili formazioni e dove vederla in tv

Eccola di nuovo, la Serie A. E pure in grande stile. Dopo Lazio-Juventus, domenica sarà il turno di un big match a super alta quota. Inter contro Napoli animerà il tardo pomeriggio di San Siro, entrambe dovranno rispondere, nel caso, al Milan, impegnata sul campo della Fiorentina. Le aspettative sono altissime, e difficilmente verranno disattese. E quindi, ecco le probabili formazioni.

Inter-Napoli, le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Correa, Lautaro. All. S. Inzaghi

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Rui; Anguissa, Fabian, Zielinski; Lozano, Osimhen, Insigne. All. Spalletti

Dove vederla in tv e diretta streaming

Inter-Napoli delle 18 di domenica 21 novembre sarà trasmessa in diretta tv su Dazn. Per poterla vedere sul televisore, occorrerà scaricare l'app di Dazn sulle smart tv compatibili, oppure utilizzare le console Playstation 4, Playstation 5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), o ancora dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast. Inoltre, sarà possibile sfruttare il Timvision Box.