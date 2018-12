​Inter-Napoli, le pagelle: Asamoah è provvidenziale, Koulibaly ingenuo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

HANDANOVIC 6.5Si sdraia per respingere una conclusione di Insigne. Nella ripresa fa lo stesso sul tiro di Callejon.D’AMBROSIO 6Dalla sua parte deve cercare di non farsi scappare Insigne.DE VRIJ 6.5Brillante nelle chiusure. Una spina nel fianco di Milik.SKRINIAR 6.5Come de Vrij, bravissimo negli anticipi. Non si fa superare.ASAMOAH 7Quel salvataggio su Zielinski lo ripaga dei tanti errori commessi nelle scorse settimane.JOAO MARIO 6Ha un’occasione con un colpo di testa, ma è troppo debole e centrale.BROZOVIC 6Gioca con foga e si becca l’ammonizione. Diffidato, salterà l’Empoli per squalifica.BORJA VALERO 6Dei tre centrocampisti è quello che cerca di farsi vedere di più in fase offensiva.POLITANO 6La sua rapidità tiene in apprensione la difesa del Napoli.ICARDI 6.5Appena batte centra una traversa dal dischetto di centrocampo. Prima dell’intervallo, sfiora il vantaggio.PERISIC 5La solita prestazione altalenante. Potrebbe anche fare di più.VECINO 6Gioca senza sbavature.KEITA 7Decisivo il suo ingresso. Suo l’assist per Lautaro Martinez.LAUTARO MARTINEZ 7.5Si meritava una gioia così. Bravissimo a farsi trovare pronto.SPALLETTI 7Una vittoria importantissima che gli fa consolidare il terzo posto.MERET 5.5Si fa quasi sorprendere dal tiro da centrocampo di Icardi. Nella ripresa è reattivo su un colpo di testa dell’argentino.CALLEJON 5Inizia terzino, ma l’infortunio di Hamsik lo riporta esterno di centrocampo nel 4-4-2.ALBIOL 5Non sempre attento su Icardi.KOULIBALY 4Bellissimi i duelli con Icardi. Prima dell’intervallo, salva sulla linea un tocco dell’argentino. Rovina tutto con quell’applauso a Mazzoleni e lascia il Napoli in 10.MARIO RUI 5Qualche lancio interessante. In difficoltà con Politano.FABIAN RUIZ 5Parte esterno di destro, poi Ancelotti lo sposta. Meglio in altre occasioni.HAMSIK 6Si fa male al flessore della coscia destra e si arrende dopo 24’. Al suo posto entra Maksimovic.ALLAN 5In mezzo al campo corre sempre tanto, ma commette un po’ di errori.ZIELINSKI 5Il polacco ha giocato meglio in altre occasioni.MILIK 5Tocca pochissimi palloni. Bene de Vrij e Skriniar su di lui.INSIGNE 4Prova anche lui a creare qualcosa, ma non basta. Si fa buttare fuori nel recupero.MAKSIMOVIC 5.5Si perde Icardi a fine primo tempo, quando Koulibaly salva sulla linea.GHOULAM 5Colpevole sull’azione del gol dell’Inter.ANCELOTTI 5La Juventus va a +9. Il Napoli a San Siro gioca malissimo.