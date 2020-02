Inter-Napoli, Gattuso: «Contento, ma bisogna ancora pedalare». Conte: «Meritavamo il pari»

Gattuso non si accontenta, anche se vede la finale a un passo. La vittoria contro l'Inter è solo un passo in avanti, non la soluzione dei problemi. «Sorridere un pò di più? C'è poco da sorridere, bisogna ancora pedalare. Dobbiamo continuare così, oggi la squadra si è abbassata tanto ma quando giochi con una squadra forte e completa bisogna rispettarla. Grandi complimenti ai miei ragazzi». Il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso commenta così, ai microfoni della Rai, la vittoria nella semifinale d'andata di Coppa Italia contro l'Inter. «Abbiamo fatto bene, potevamo affondare un pò di più. Nella ripresa potevamo fare meglio, non abbiamo la continuità di battagliare per una serie di partite ma abbiamo il fraseggio. Dobbiamo avere più continuità».



«Il Napoli ha fatto una partita molto difensiva, è stato bravo Gattuso a chiudere gli spazi. Noi abbiamo comunque avuto occasioni, alla fine se fosse finita in parità non avremmo rubato nulla, anzi». Lo ha detto il tecnico dell'Inter Antonio Conte, commentando il ko contro il Napoli nella semifinale d'andata di Coppa Italia. «Il derby ha portato via tantissime energie soprattutto nervose - ha proseguito, pur senza voce, ai microfoni della Rai -. Oggi abbiamo trovato un Napoli chiuso, ma chiuso con giocatori di qualità, ha la seconda miglior rosa in Italia dietro la Juve. Dovevamo essere più veloci e cercare di puntare l'uomo, ma complimenti al Napoli che ha fatto una partita accorta che ha portato i frutti visto che hanno vinto»

