Gattuso: «Giochiamo bene ma senza coltello tra i denti, ci serve più anima»

«Dobbiamo lavorare, ci manca un po' di anima, l'abbiamo persa in questo periodo. Ultimamente stiamo sbagliando tanto sotto porta, ma non dobbiamo dare colpe, dobbiamo pensare da squadra. Tutte le occasioni che stiamo sbagliando un po' di malumore alla squadra lo stanno dando». Dopo la sconfitta di San Siro contro l'spera che il suoritrovi compattezza in vista della sfida dicontro il Barcellona. «Sarà una partita completamente diversa, ilpalleggia molto, molto bene - ha detto Gattuso a Sky Sport -. Cosa ci è mancato? Per vincere bisogna buttarla dentro, se capitano 5-6 occasioni e non la butti dentro fai fatica. La squadra mi è piaciuta, qualitativamente ha giocato molto bene: abbiamo creato tanto ma non abbiamo fatto gol. Non basta, mi aspetto di più da questa squadra. Dopo la coppa Italia abbiamo fatto buone prestazioni ma non con il coltello fra i denti».