Se qualcosa può andare bene, andrà bene. È il contrario della legge di Murphy quello che sta accadendo a Inter e Napoli. Funziona tutto: risultati, gioco, giocatori, consenso di critica e pubblico. Ancelotti ha scacciato il fantasma di Sarri si può dire sin dalla prima giornata, forse anche perché le aspettative erano basse, a torto o a ragione. Spalletti ha faticato di più, all’inizio era circondato da un certo scetticismo, ma la serie di sette vittorie consecutive in campionato ha schiarito l’orizzonte. Ora viaggiano a braccetto. Con una differenza sola: il ruolo di anti-Juve il Napoli lo accetta, addirittura lo rivendica; all’Inter invece sembra quasi dia fastidio, di sicuro lo dà a Spalletti, per quanto si faccia fatica a capire perché, forse per orgoglio, mah…



SUPERIORITÀ

In realtà, in questo momento, per qualità di gioco sia l’Inter sia il Napoli sembrano quasi persino superiori alla Juventus, ma si sa che i bianconeri sono talmente forti da potersi permettere di giocare malino o comunque a sprazzi. Ancelotti ha confermato di essere un pragmatico vincente: ha semplificato gli alambicchi del laboratorio Sarri, preferendo un calcio meno ossessivo, a più velocità, pur senza ripudiare il lavoro del suo predecessore, che ancora si vede nella fluidità delle manovre. Soprattutto è riuscito a coinvolgere giocatori finora esclusi, impiegando a rotazione l’intera rosa: chiunque va in campo in questo 4-4-2 un po’ anomalo, con centrocampisti di gamba spesso impiegati come esterni, dimostra di saperci stare. A fine stagione se ne vedranno ancor più i benefici.



RE MIDA

Anche Spalletti in questo periodo è una specie di Re Mida della panchina: trasforma in oro qualsiasi giocatore impieghi. A partire da quelli che erano stati emarginati, per ragioni diverse, come Gagliardini e Joao Mario, che è pur sempre un campione d’Europa in carica, titolarissimo con il Portogallo vincitore in Francia nel 2016. Per ottenere il massimo da ognuno dei suoi, Spalletti, a differenza di Ancelotti, non ha dovuto cambiare il sistema di gioco del suo predecessore, ma proprio il suo. L’infortunio di Nainggolan l’ha infatti indotto a rinunciare al 4-2-3-1 di partenza, per virare su un 4-3-3 che valorizza maggiormente le mezze ali a sua disposizione e soprattutto Brozovic, cucitore di qualità e corsa delle trame dell’Inter. Domani due grandi d’Europa ci chiariranno un po’ di più qual è il vero livello di Inter e Napoli, e quindi anche se possono addirittura arrivare a infastidire la Juventus. Per i nerazzurri non sarà una partita decisiva per le loro sorti in Champions: comunque vada con il Barcellona, ormai il secondo posto davanti al Tottenham non dovrebbe sfuggire. Per il Napoli invece sì: battere il Paris St. Germain vorrebbe dire in pratica eliminarlo. Sarebbe

© RIPRODUZIONE RISERVATA