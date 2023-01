Inter-Napoli 1-0, decide un colpo di testa di Dzeko: prima sconfitta in campionato per gli azzurri

Un tonfo assordante quello del Napoli nella prima partita del 2023. Non solo perché è il primo stagionale, ma soprattutto per come è arrivato. La squadra di Luciano Spalletti, nella sfida persa 1-0 a San Siro contro l'Inter, non sembra la stessa di inizio stagione, capace di racimolare punti su punti e arrivare alla sosta con addirittura 8 punti in più rispetto alla seconda. Ringraziano anche Milan e Juventus, che rosicchiano qualcosa e si ritrovano rispettivamente a -5 e -7. Decide un gran bel colpo di testa di Dzeko su un cross perfetto di Dimarco. È una partita che l'Inter gioca con più grinta: entrambe vogliono vincere e ripartire alla grande in questo 2023.

Simone Inzaghi ritrova Lukaku, in campo con Dzeko (il campione del mondo, Lautaro Martinez, inizia dalla panchina), mentre Luciano Spalletti punta su Kim e Rrhamani come coppia difensiva e Kvaratskhelia e Osimhen nel reparto offensivo. Sono i nerazzurri a scatenarsi nei primissimi minuti. Romelu chiede spesso il pallone ai compagni di squadra e partecipa alle manovre offensive. Come quando dalla destra fa partire un traversone pericoloso, che taglia tutta l'area del Napoli. Sul pallone si avventa Dimarco, ma la sfera finisce verso la rimessa laterale opposta. La squadra di Luciano Spalletti vacilla e prova a organizzarsi con il duo Anguissa-Lobotka davanti alla difesa. Ma continua a soffrire le ripartenze nerazzurre. Al 26' Lukaku regala dalla sinistra un ottimo pallone a Dzeko, tocco per Darmian che arriva in corsa e di piatto da buona posizione si divora il vantaggio calciando alto sopra la traversa. È un'Inter che non si ferma, supportata da uno stadio sold out (75.470 spettatori).

E nella ripresa sblocca il risultato. Il Napoli continua ad arrancare e i nerazzurri ne approfittano: Dimarco crossa in area, Dzeko non manca l'appuntamento con il pallone e infila Meret. Inzaghi inserisce Lautaro Martinez e Gosens per Lukaku e Dimarco, mentre Spalletti corre ai ripari con Raspadori e Lozano per Zielinski e Politano. Ma non basta al Napoli. Il gioco è sempre nelle mani dell'Inter. Il pressing è feroce e la capolista fa fatica a costruire. Kvaratskhelia e Osimhen sono inesistenti. Solo nel finale si vede Raspadori, ma Onana salva. Finisce 1-0 e ora l'Inter rientra nella corsa scudetto.