Inter-Napoli, la diretta dalle 20.45. Con Lukaku c'è Lautaro, Gattuso lancia Lozano

Inter e Napoli cercano conferme. Alle 20.45 a San Siro il big match di giornata che vede di fronte seconda e terza in classifica. La squadra di Conte arriva dalla vittoria di Cagliari che ha fatto dimenticare almeno per qualche ora l'eliminazione dalle coppe. Quella di Gattuso ha avuto la meglio sulla Sampdoria. Entrambe hanno dovuto rimontare lo svantaggio iniziale, stasera sperano di partire da subito col piede giusto.

I nerazzurri ritrovano davanti Lautaro Martinez, che sarà la spalla di Lukaku. Eriksen si riaccomoda in panchina, in mezzo al campo ci sono Barella e Gagliardini con Brozovic. Young e Darmian (Hakimi non è al meglio) gli esterni. Gattuso invece lascia fuori Fabian Ruiz e sceglie Demme al fianco di Bakayoko. Davanti insieme a Mertens e Insigne c'è Lozano dopo il gol e assist contro la Samp.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Demme, Zielinski; Lozano, Mertens, Insigne. All. Gattuso

