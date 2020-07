Inter-Napoli alle 21,45 Diretta Formazioni ufficiali: c'è Borja Valero, Gattuso cambia 6 giocatori

Inter e Napoli si affrontano a San Siro per la 37esima giornata di Serie A, la penultima in programma. I nerazzurri vengono dalla larga vittoria di Marassi colta ai danni del Genoa nel match giocato sabato scorso, 0-3 il finale, e cercano i 3 punti per conservare fino alla fine il secondo posto in classifica; il Napoli, tornato alla vittoria nel 2-0 casalingo sul Sassuolo, è settimo con un punto di ritardo dal Milan che spera di superare temporaneamente vincendo la gara di questa sera.

SEGUI LA DIRETTA

LE FORMAZIONI

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Candreva, Brozovic, Barella, Biraghi; Borja Valero; Lukaku, Sanchez. All. Conte

NAPOLI (4-3-3): Meret; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Politano, Milik, Insigne. All. Gattuso

Ultimo aggiornamento: 21:32

