Inter-Napoli, cori anti-napoletani: richiamo dello speaker a San Siro

Tifosi napoletani e Napoli nel mirino della Curva Nord dell'Inter durante la sfida di San Siro. Sono stati diversi infatti i soliti cori di discriminazione territoriale indirizzati ai partenopei, da «Napoli colera» fino a «Vesuvio lavali col fuoco». In un'occasione ci sono stati anche ululati razzisti nei confronti di Koulibaly. Cori che hanno costretto lo speaker dello stadio ad intervenire, sottolineando come l'arbitro potrebbe sospendere la gara nel caso in cui continuassero. © RIPRODUZIONE RISERVATA