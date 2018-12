«Radja Nainggolan è momentaneamente sospeso dall'attività agonistica per motivi disciplinari». Lo rende noto l'Inter in un comunicato. Il centrocampista belga salterà quindi la sfida con il Napoli, big match del 18° turno di serie A, in programma il 26 dicembre. Alla base della decisione del club sembra ci sia l'ennesimo ritardo che il belga ha fatto registrare per l'allenamento di stamane.

