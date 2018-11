Nuovo problema fisico per Radja Nainggolan. Il centrocampista dell'Inter è uscito dopo 44' nella gara di Champions contro il Tottenham per un affaticamento muscolare, venendo sostituito da Borja Valero. Si tratta del terzo infortunio per il belga, dopo la distrazione muscolare subita in estate e la distorsione alla caviglia nel derby contro il Milan del 21 ottobre scorso.

