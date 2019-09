Inter, Moratti: «Sensi ha cambiato la squadra come fece Sneijder»

«La famiglia Zhang è gentilissima, sia Steven che suo padre. Ci tengono moltissimo a fare bene e sono felici della situazione attuale. Sono molto impressionato da Sensi e dall'allenatore. Ci sono le basi per fare bene. Conte è bravo, nelle dichiarazioni che fa, nello spirito che ha dato alla squadra. Non mi aspettavo un Sensi così forte, è intelligente ha velocità, ha cambiato un pò la squadra come Sneijder. Derby? Non si dice niente. E lo scudetto non si cita ma ci sono le basi per lottare». Così l'ex patron dell'Inter Massimo Moratti racconta ai giornalisti le sensazioni al termine di una cena avuta con l'attuale proprietario Zhang Jindong e i dirigenti nerazzurri. Il numero uno di Suning ha voluto incontrare Moratti durante una sua breve visita a Milano, un gesto di rispetto e di riguardo nei confronti dell'ex patron.





