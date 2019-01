Inter, il Monaco non molla Miranda. Mihajlovic aspetta Edera e Lyanco, Destro tratta con la Sampdoria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bologna scatenato in questi ultimi giorni di calciomercato. La volontà del presidente Joey Saputo è quella di accontentare Sinisa Mihajlovic, con acquisti mirati e calciatori richiesti espressamente dall'allenatore serbo. Dopo la riunione di ieri, sono stati attivati così i contatti per Edera e Lyanco del Torino: raggiunta l'intesa tra club, nelle ultime ore si stanno limando gli ultimi dettagli con gli agenti dei due giocatori. La società rossoblu si muove anche in uscita: è stata impostata una trattativa con la Sampdoria per lo scambio Destro-Tonelli. La punta marchigiana sostituirebbe il polacco Kownacki, apprezzato dall'Empoli, dal Cagliari e in Germania. Ha ancora più mercato Defrel, sondato oggi pure dal Valencia.Ore febbrili anche al Sassuolo. Proseguono i colloqui con il Besiktas per Lemos, mentre l'obiettivo Facundo Ferreyra, argentino classe '91, si avvicina all'Anderlecht. Tutto fatto invece, in sinergia con la Juventus, per il difensore turco Demiral. Spostandoci a Milano, al momento il Watford non vuole privarsi di Deulofeu alle condizioni del Milan (prestito con riscatto). Cerca un attaccante pure l'Inter, impegnata sul doppio fronte: possibile sostituto di Perisic ed eventuale di Miranda, ora che il Monaco ha alzato il pressing. Sul taccuino Ferrari del Sassuolo, Bruno Alves del Parma (già in orbita Juve) e Vida (proposto ieri alla Roma).