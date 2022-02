Inter-Milan, probabili formazioni e dove vederla in tv e diretta streaming

Il big match di giornata della Serie A è senza ombra di dubbio il derby della Madonnina: allo Stadio Meazza in San Siro va in scena Inter-Milan, la stracittadina milanese che vale una fetta importante di scudetto. La capolista viaggia sulle ali dell'entusiasmo e un successo anche contro i cugini potrebbe davvero significare fuga solitaria; Stefano Pioli non può invece sbagliare, dopo aver raccolto un pareggio e una sconfitta nelle ultime due di campionato: per il diavolo è perciò obbligatorio vincere. Indisponibile Correa e il neo acquisto Gosens per i nerazzurri, che si affidano al tandem Dzeko-Lautaro; nei rossoneri Ibrahimovic ancora non al meglio con Giroud pronto a guidare l'attacco del Milan dal 1'.

Segui Inter-Milan in diretta

Le probabili formazioni di Inter-Milan

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calahnoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. All.: Inzaghi.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud. All.: Pioli.

Dove vederla in tv e diretta streaming

Inter-Milan delle 18:00 di sabato 5 febbraio allo Stadio Meazza in San Siro di Milano sarà trasmessa in diretta ed esclusiva su DAZN. La diretta testuale della partita sarà invece disponibile sul sito de IlMessaggero.it.