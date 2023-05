Inter, verso il derby. Inzaghi: «Siamo a 90' da un sogno. Il vantaggio è meritato, ma guai a gestirlo»

Con un piede nella finale di Champions a Istanbul, il 10 giugno contro la vincente di Manchester City-Real Madrid, l’Inter si prepara a difendere il 2-0 conquistato nella semifinale di andata contro il Milan. Una gara dominata nel primo tempo e controllata senza ansie nella ripresa. I nerazzurri hanno un solo obiettivo: arrivare all’ultimo atto 13 anni dopo il trionfo di Madrid contro il Bayern Monaco con José Mourinho: «Ai sorteggi di agosto c’era un po’ di delusione, non eravamo stati fortunatissimi. Però, allo stesso tempo quello che mi sono limitato a dire al mio staff e ai giocatori è che anche Barça e Bayern non erano contenti. Domani sarà un passo importante», ha detto Simone Inzaghi.

Milan-Inter 0-2, gol di Dzeko e Mkhitaryan. Inzaghi vede la finale di Champions, a Pioli ora serve un'impresa al ritorno

E ancora: «Domani serviranno testa fredda e cuore caldo. È l’unica strada per interpretare al meglio una gara così. Correa? Ha chiesto il cambio, altrimenti non lo avrei cambiato. Mi stava soddisfacendo, speriamo non sia nulla di grave. Le sensazioni sono buone, valuteremo per portarlo domani sera. Dovrebbe farcela, ma non ho certezza. Invece, Lautaro Martinez è in un ottimo momento. Si sta alternando con gli altri attaccanti. Lukaku? Sapete cosa può fare. Purtroppo lui e Brozovic hanno avuto degli imprevisti e non li abbiamo avuti. Detto questo, sappiamo che anche in questa condizione, Romelu forse non può fare tre partite in fila in una settimana». Il doppio vantaggio è un punto di partenza importante per strappare la qualificazione alla finalissima di Istanbul: «Questa è una delle gare più importanti. Sappiamo cosa significa, dovremo interpretarla al meglio. Sappiamo di avere un meritato vantaggio, ma non dovremo gestire e servirà una partita da Inter». E sull’episodio Krunic-Bastoni non sanzionato dal Var, Inzaghi ha concluso: «Ci avrebbe dato qualcosa di importantissimo come risultato. Non c’è nessun problema. Allo stesso modo non c’è per Turpin che è francese e ci sono quattro francesi nel Milan. Per la gestione, sappiamo che dobbiamo superare delle insidie e dobbiamo uscirne nel modo migliore. Siamo a 90’ dal sogno». Accanto al tecnico, Acerbi. Uno degli ex della partita: «Non pensiamo che sia fatta, il Milan vorrà fare qualcosa di straordinario».